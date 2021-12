Siu Black gầy sọp sau scandal vỡ nợ, lộ giọng hát karaoke ngỡ ngàng

Dù diện mạo hiện tại gầy đi trông thấy, gương mặt lộ những nét khắc khổ của thời gian nhưng giọng hát của “họa mi núi rừng” vẫn giữ nguyên những nốt cao như ngày nào.

Clip Siu Black nhiệt huyết, khoe giọng hát khỏe khoắn khi hát karaoke

Các khán giả dành nhiều lời ngưỡng mộ giọng hát của Siu Black. Bên dưới clip là những comment gọi tên nữ ca sĩ: “Siu là ca sĩ mình thích phong cách... và giọng khỏe; “Quá đẳng cấp”; “Hay quá chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, đã là ca sĩ thì đứng ở đâu cũng là sân khấu”; “Phong độ nhất thời đẳng cấp là mãi mãi đó là ca sĩ Siu Black !!!”; “Đúng là chị Siu rất máu lửa ngay cả trong đời thường”…



Siu Black được khán giả khen ngợi vẫn giữ giọng hát máu lửa như ngày nào