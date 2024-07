Siu Black gặp sự cố, phải gặp nhân viên sân bay để giải quyết: 'Người có lỗi ở đây là tôi'

Nhưng lúc đó đã lỡ rồi, gần tới giờ hát nên tôi phải nhờ người ship gấp một bộ đồ khác tới để diễn. Sau đó, tôi mới liên hệ được với nhân viên an ninh sân bay để tìm được chủ nhân của chiếc vali".

"Cũng may cho tôi là hôm nay bay về thì gặp được cô bé này để kịp về nhà. May hơn nữa là tôi và cô bé này tới sân bay cùng một lúc để gặp nhau, mọi thứ trong vali vẫn y như cũ và cũng may là cái tên Siu Black thì chỉ có một nên dễ nhận biết chủ nhân vali là ai.

Tôi chưa bao giờ bị như này nên nghĩ sự cố này là cách để Chúa nhắc nhở tôi phải cẩn thận hơn sau này.

Vì đồ diễn để trong vali hết nên tôi không có đồ để mặc, phải mặc đơn giản lên sân khấu diễn luôn. Cũng nhờ đó mà tôi có chuyện để nói với khán giả, rằng tôi không khinh thường khán giả mà do bị lấy lộn vali. Tôi tự tin là mình mặc gì thì hát vẫn sung, đẹp bằng giọng hát, không cần đẹp nhờ quần áo".

Theo Người đưa tin