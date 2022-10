Siro ho Ấn Độ liên quan 66 trẻ tử vong: Đòn giáng vào ‘nhà thuốc thế giới’

Ấn Độ đang chờ một báo cáo xác định "mối quan hệ nhân quả dẫn đến tử vong với các sản phẩm y tế được đề cập" và các thông tin chi tiết khác từ WHO.

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, thông tin, WHO đang điều tra các trường hợp tử vong do tổn thương thận cấp tính với cơ quan quản lý dược phẩm của Ấn Độ và nhà sản xuất siro ho Maiden Pharmaceuticals có trụ sở tại New Delhi.