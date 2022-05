Sinh viên Việt Nam tại Đức lên kế hoạch tổ chức Trại hè 2022

Do dịch bệnh kéo dài trong thời gian vừa qua, cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Đức đã thiếu đi những hoạt động gắn kết, giao lưu trực tiếp thiết yếu. Do đó, Ban tổ chức đặt chủ đề cho chương trình năm nay là "Long time no SEA" (tạm dịch: Đã lâu không ra biển) với ý nghĩa đây là thời điểm thích hợp để giúp các bạn trẻ thỏa sức đón những cơ hội và thử thách, tìm đến những chân trời mới, những đích đến mới.

Theo kế hoạch, nhiều hoạt động thú vị và bổ ích, tiêu biểu như hội thảo khoa học, hướng nghiệp, văn nghệ, thể thao và các hoạt động giải trí khác sẽ được tổ chức.

Các đại biểu tham dự Họp báo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh:Hội Sinh Viên Việt Nam Tại Đức)

Tại buổi họp báo ra mắt kế hoạch chương trình Trại hè ngày 07/5 vừa qua, ông Phan Quang Văn, Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, phụ trách hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh nhấn mạnh trong những năm qua, cùng với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức luôn sát sao, ủng hộ các hoạt động nói chung của SiviDuc.

Về Trại hè 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức rất ủng hộ về chủ trường cũng như nội dung chương trình tổ chức Hội trại; mong muốn SiviDuc cụ thể hóa hơn các hoạt động của hội trại để có thể thấy được hiệu quả thiết thực sau mỗi kỳ hội trại, như phát huy được các ý tưởng start-up, các kết quả học tập, nghiên cứu của thanh niên, sinh viên..., cũng như tạo được mối liên kết hoạt động giữa Hội Sinh viên và các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các hội viên có cơ hội khỏi nghiệp sau này.

Đây chính là sự kiện được mong đợi nhất trong năm của cộng đồng sinh viên, thanh niên Việt Nam với quy mô toàn Cộng hòa Liên bang Đức, hứa hẹn sẽ là một sân chơi lành mạnh, nhằm tăng cường tình đoàn kết, sẻ chia và tinh thần học hỏi của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng hướng đến việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Đức ngày càng vững mạnh hơn.