Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow

Triển lãm “Tinh hoa văn hoá dân tộc” giới thiệu tới khách tham quan một bức tranh tổng quát về đất nước, văn hoá, con người Việt Nam thông qua những bức ảnh đặc sắc về thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống, như hoa sen lụa do nghệ nhân Nguyễn Mai Hạnh - “Nữ hoàng hoa lụa đất Hà Thành” - thực hiện, chiếu cói làng nghề Nga Sơn (Thanh Hoá), ấm chén Bát Tràng, (Hà Nội), thổ cẩm Tây Bắc, chén gáo sơn mài mĩ nghệ dừa Bến Tre, guốc mộc Phú Văn (Bình Dương), trống Đọi Tam (Hà Nam).

Khách tham quan trải nghiệm in tranh Đông Hồ. Ảnh:

Không chỉ tìm hiểu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sinh viên quốc tế còn được trải nghiệm nhiều hoạt động dân gian như in tranh Đông Hồ, đan quạt nan, xin chữ thư pháp. Đây là lần đầu trải nghiệm in tranh Đông Hồ được giới thiệu tại sự kiện do sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức.

Bạn Lê Huỳnh Đức, Nghiên cứu sinh năm 2 tại RANEPA, Phó Ban tổ chức cho biết: “Năm 2022, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Tư pháp và Uỷ ban người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp tổ chức. Ban Cán sự Đoàn đã sử dụng tiền thưởng từ cuộc thi để mua hai ván khắc in tranh Đông Hồ (tranh “Bà Triệu cưỡi voi” và “Phú quý)”.

Bạn trẻ hào hứng với trải nghiệm xin chữ thư pháp. Ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ về lý do lựa chọn hai bức tranh Đông Hồ, Huỳnh Đức cho biết, Bà Triệu là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm. Bức tranh “Phú quý” thường được người chơi tranh lựa chọn để chơi trong dịp Tết cổ truyền, mong muốn cho con cái được hiển vinh và thành đạt trong cuộc sống.

Bên cạnh in tranh Đông Hồ, đan quạt nan Chàng Sơn cũng là một trải nghiệm thú vị. 250 chiếc quạt đã được đan chỉ trong ngày 25/03. Nan tre mỏng và mềm, nhưng khi được đan vào nhau sẽ tạo ra một chiếc quạt rất chắc chắn. Hình ảnh này mang tới bài học về sức mạnh đoàn kết. Lịch sử đã chứng minh, với tinh thần đoàn kết, dân tộc Việt Nam nhỏ bé đã vượt qua mọi khó khăn, giành nhiều thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.