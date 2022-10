Sinh viên Việt Nam - Cầu nối thúc đẩy hợp tác văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Australia

Gian hàng vẽ nón lên nón lá thu hút các bạn sinh viên nữ "trổ tài" hội họa. Ảnh: Diệu Linh/Pv TTXVN tại Sydney

Sự kiện do Hội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) phối hợp cùng 4 hội du học sinh, đại diện cho cộng đồng sinh viên Việt Nam trên khắp Australia, tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales Đặng Đình Hùng cho biết hội luôn mong muốn tạo ra một sân chơi để thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng và cộng đồng Việt Nam nói chung tại Australia có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Đây là sự kiện tiếp nối chuỗi các sự kiện đã được UAVS-NSW tổ chức xuyên suốt trong các năm vừa qua, đồng thời cũng là một trong những hoạt động chào đón "dấu mốc" 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia vào năm 2023.

Mặc dù diễn ra trong bối cảnh tâm lý e ngại dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tương đối lớn, nhưng Ngày hội Văn hóa đã diễn ra thành công, thu hút hơn 200 người tới tham dự, trong đó có rất nhiều du học sinh Việt Nam từ các trường đại học trên địa bàn bang NSW, đông đảo bà con Việt kiều với nhiều lứa tuổi.

Đến với sự kiện, người tham dự có cơ hội trải nghiệm các hoạt động truyền thống Việt Nam, như nặn tò he, vẽ tranh trên nón lá, xem và tập viết thư pháp, thưởng lãm tranh Đông Hồ…, được thưởng thức một số món ăn đặc trưng Việt Nam, như gỏi cuốn, bánh mì. Món cà phê sữa đá và trà đào đã được đông đảo các bạn trẻ ưa thích. Bên cạnh đó, sự kiện còn có một số trò chơi dân gian như kéo co, cướp cờ, ném lon... tạo ra khung cảnh "chợ phiên" trong những ngày cận Tết.

Em Đàm Thị Kim Ngân, sinh viên tại Đại học Wollongong, chia sẻ được trải nghiệm những trò chơi văn hóa gần gũi với Việt Nam khiến em cảm thấy như được trở về quê hương. Kim Ngân thích nhất là gian hàng tò he. Đối với thế hệ 9x, có lẽ ít ai không biết tới tò he, với nhiều hình dáng khác nhau, từ con vật cho đến các nhân vật cổ tích, hình bông hoa… Ngày nay, tò he không còn xuất hiện nhiều nữa, vì vậy, được "gặp lại" và cầm tò he trên tay ngay giữa lòng thành phố Sydney là kỷ niệm mà Kim Ngân luôn nhớ mãi. Trong khi đó, Nguyễn Khánh Vi, sinh viên Đại học Sydney, lại ấn tượng với gian hàng viết chữ thư pháp. Khánh Vi cho biết viết chữ thư pháp là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam trong mỗi dịp Tết đến. Đã khá lâu rồi bạn chưa được về thăm gia đình, vì vậy, Ngày hội Văn hóa phần nào giúp Khánh Vi vơi đi nỗi nhớ nhà.

Gian hàng tò he với nhiều sản phẩm tò he ngộ nghĩnh và màu sắc. Ảnh: Diệu Linh/Pv TTXVN tại Sydney

Có thể nói, Ngày hội Văn hóa đã kết nối thành công du học sinh Việt Nam và cộng đồng bà con Việt kiều tại Australia, sau hơn 2 năm mọi hoạt động giao lưu trực tiếp hầu hết không thể tổ chức được. Chủ tịch UAVS-NSW Đặng Đình Hùng cho biết hội đã rất nỗ lực để sự kiện có thể diễn ra "suôn sẻ". Trong suốt năm 2020 và 2021, mọi hoạt động của hội đều diễn ra "trực tuyến", do đó, việc tổ chức lại một sự kiện trực tiếp, với quy mô lớn là thách thức không hề nhỏ của toàn thể Ban chấp hành và đội ngũ quản trị UAVS-NSW.

Hiện chính quyền bang NSW đã ban hành nhiều quy định mới chặt chẽ hơn đối với các hoạt động tụ tập đông người nhằm đảm bảo kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, nhờ sự góp sức của các bạn sinh viên, sự hỗ trợ nhiệt tình từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Thương vụ Việt Nam tại Australia và một số cơ quan đại diện, doanh nghiệp Việt Nam tại Australia, sự kiện Ngày hội Văn hóa đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Đặng Đình Hùng khẳng định trong thời gian tới UAVS-NSW sẽ tiếp tục xây dựng nhiều sự kiện và chương trình có ý nghĩa hơn nữa, đảm bảo hoàn thành sứ mệnh là "ngôi nhà" cho các du học sinh Việt Nam tại Australia và là "cầu nối" góp phần thắt chặt hơn nữa hợp tác văn hóa- giáo dục giữa hai quốc gia Việt Nam và Australia.