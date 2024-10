Sinh viên phải ăn cơm canh thừa, có dị vật: Đại học Bách khoa Hà Nội xin lỗi

Thừa nhận chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng của tân sinh viên không đảm bảo, Đại học Bách khoa Hà Nội gửi lời xin lỗi và mong nhận sự cảm thông. Sáng 8/10, đại diện Bách khoa Hà Nội cho biết, ban lãnh đạo đã kiểm tra công tác tổ chức ăn, nghỉ tập trung của tân sinh viên đang học quốc phòng, đồng thời họp các bên liên quan để làm rõ thông tin. “Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận một số phản ánh là đúng sự thật. Đơn vị cung cấp suất ăn tại nhà ăn A15 của khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh đưa ra các giải thích nhưng chưa đủ thuyết phục như chưa nhận được phản ánh trực tiếp của các sinh viên đang học tập tại đây về vệ sinh thực phẩm; chưa có ca ngộ độc thức ăn nào; nhân viên mới không nắm được quy định...”, đại diện trường thông tin. Trung bình mỗi ngày, nhà ăn của khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh phục vụ khoảng gần 2.000 suất ăn cho sinh viên học giáo dục quốc phòng với mức giá 85.000 đồng/ngày cho 3 bữa. Hình ảnh nhân viên bếp ăn Đại học Bách khoa Hà Nội dồn cơm canh thừa phục vụ sinh viên. (Ảnh: VTV) Đại học Bách khoa Hà Nội đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, chuyển sang đơn vị khác đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chuẩn định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Vị đại diện cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi xin được gửi lời xin lỗi và mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của các bậc phụ huynh, các em sinh viên”. Nhà trường sẽ tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng thực phẩm sử dụng theo tiêu chuẩn quy định và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời trường sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý triệt để việc sinh viên phản ánh. Hình ảnh dị vật trong suất ăn của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: VTV) Trước đó, nhiều sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội phản ánh về chất lượng bữa ăn trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng không đảm bảo. Các sinh viên nói nhiều lần phát hiện ra dị vật như gián trong thức ăn. Không những vậy, cơm và canh thừa của mỗi bàn cũng sẽ được gom lại, đổ chung vào nồi để tiếp tục chia cho những người đến sau. Theo quy định, sinh viên năm nhất của trường đều phải học giáo dục quốc phòng và an ninh. Mức chi phí ăn ở tập trung trong vòng 2 tuần là hơn 1,6 triệu đồng/sinh viên. Nhiều sinh viên bức xúc về việc làm của bếp ăn Đại học Bách khoa Hà Nội. Minh Khôi