Sinh viên đi xin việc bị lừa sang Campuchia, trường cảnh báo khẩn

Tại đây, nhóm người đã đánh sinh viên và đưa sang một xe khác chạy qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Trên chuyến xe, nam sinh cũng phát hiện đã có 2 thanh niên khác cũng bị khống chế. Qua đến Campuchia, nhóm người lại đổi xe để đưa đi tiếp.

Mặc dù bị đánh đến kiệt sức nhưng lợi dụng trời đêm tối, nam sinh đã tháo chạy. Em bị nhóm người đuổi theo nhưng may mắn thoát thân. Nhóm người đã quay trở lại xe và rời đi. Bằng nhiều cách và có kỹ năng thoát hiểm tốt, sinh viên này đã về lại được Việt Nam sau 24 giờ bị bắt, chỉ bị đánh và chấn thương phần mềm. Theo bài đăng, sinh viên đã đến công an cửa khẩu, công an địa phương và trường học để trình báo sự việc.