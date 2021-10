Sinh nhật Tăng Thanh Hà, chồng nói câu để lộ rõ tình trạng hôn nhân

Ngày 24/10/2021, Tăng Thanh Hà chính thức bước sang tuổi 35. Canh đúng khoảng thời gian mới bước sang ngày đặc biệt, Louis Nguyễn đăng tải loạt ảnh đẹp của bà xã và gửi lời chúc mừng.



Louis Nguyễn đăng ảnh đẹp và gửi lời chúc mừng tới Tăng Thanh Hà.

"Happy, happy birthday to this amazing woman! Blessed to have you in our lives. Hope you have a wonderful birthday ahead of you! Love you always", nam doanh nhân thổ lộ bằng tiếng Anh.