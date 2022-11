Sinh con chỉ nặng 0,5 kg, sản phụ ở TPHCM không tin con được cứu sống

Đến khi quay lại bệnh viện, bế bé từ lồng ấp ra ngoài để mẹ trực tiếp da kề da, chị Châu mới tin con mình đã vượt qua nguy kịch. "Hiện tại, con tôi đã nặng 0,7 kg. Sức khỏe dần được cải thiện" - chị Châu chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh - Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho biết, nơi đây là bệnh viện chuyên khoa sản tuyến cuối khu vực miền Nam nên tập trung nhiều trường hợp thai phụ sinh khó, sinh non.

"Khả năng thích ứng với cuộc sống của trẻ sinh non kém hơn so với trẻ sinh đủ tháng và có nhiều nguy cơ dẫn đến những biến chứng của sinh non như suy hô hấp, viêm ruột hoại tử, suy dinh dưỡng. Vì vậy, trẻ sinh non cần được chăm sóc trước sinh, ngay sau sinh và sau sinh rất đặc biệt" - bác sĩ Từ Anh cho biết.