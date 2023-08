Single của Thiều Bảo Trâm mang concept nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite

Thiều Bảo Trâm ra mắt CD Single bản vật lý

Nữ ca sĩ cho rằng ca khúc được xem là bước chuyển mình cho giai đoạn âm nhạc sắp tới, bởi ca khúc có phần sôi động hơn mini album ‘after You’: “Nói là chuyển mình nghe có vẻ to tát, thực ra tôi lắng nghe và biết khán giả muốn được xem mình thể hiện vũ đạo. Bản thân cũng muốn được trở lại với những giai điệu có phần tiết tấu một chút, nên ê-kíp đã dành hơn nửa năm chăm chút cho bản phối cùng với 2Pillz và anh Châu Đăng Khoa, anh Only C để mang đến một không gian âm nhạc mới mẻ cho khán giả”.

Song song với việc phát hành MV và nhạc số, Thiều Bảo Trâm còn ra mắt CD Single phiên bản vật lý bao gồm: 4-Panel Digipak, 1 Booklet 20 pages, 2 Random Photocards, 1 Random Clearcard, 1 CD.

Thông qua ấn phẩm này, Thiều Bảo Trâm bày tỏ mong muốn tri ân người hâm mộ đã chờ đợi mình comeback sau 1 năm: “Trong sản phẩm comeback lần này, vì rất thích concept về nữ thần Aphrodite mà ê-kíp đã tạo ra nên tôi quyết định làm cả phiên bản vật lý với những hình ảnh thuộc MV chưa công bố trên các nền tảng online. Tôi rất hy vọng mỗi single của mình đều sẽ có những ấn phẩm vật lý để khán giả và chính mình có thể lưu giữ làm kỷ niệm”.