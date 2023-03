Singapore: Thịt nuôi cấy là giải pháp đảm bảo an ninh lương thực

Nhà hàng ở Singapore phục vụ món gà được làm từ thịt không động vật do Eat Just Inc sản xuất. (Nguồn: stonepierpress.org)

Nhà hàng Huber's Butchery ở Singapore là nơi duy nhất trên thế giới thực khách có thể thưởng thức các món ăn chế biến từ thịt sản xuất trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, không phải lúc nào thực khách đến đây cũng có cơ hội thưởng thức món ăn đặc biệt này do nguồn cung thịt nhân tạo rất hạn chế.