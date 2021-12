Singapore tăng thuế, thắt chặt tín dụng để hạ nhiệt thị trường bất động sản

Your browser does not support the audio element.

Bất chấp dịch Covid-19, giá nhà tại Singapore vẫn tăng chóng mặt thời gian qua (Ảnh: The Straits Times).

Trong một tuyên bố vào hôm qua, chính phủ đảo quốc này cho biết thị trường nhà ở tư nhân và nhà ở công cộng đang nóng lên bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19.