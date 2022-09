Singapore mở 'siêu' nhà ga hiện đại tại sân bay Changi

"Chúng tôi đang xây dựng một sân bay Changi mới và nó rất lớn", ông Lý Hiển Long tiết lộ.

Việc xây dựng nhà ga T5 được thực hiện trong khoảng 2 năm, dự kiến mở cửa cho khách du lịch vào giữa năm 2030. Nằm trong khu phát triển Changi East rộng 1.080 ha, nơi đây sẽ có hệ thống 3 đường băng và kết nối với 4 nhà ga còn lại.

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, các kế hoạch cho nhà ga mới bị tạm dừng trong 2 năm vì đại dịch, sau đó mọi thứ được đánh giá lại và thiết kế nhà ga cũng được cải thiện hơn.

"Chúng tôi thấy rằng tương lai của ngành hàng không vẫn tươi sáng. Lưu lượng hành khách đã tăng hơn một nửa so với trước Covid-19. Về lâu dài, du lịch hàng không sẽ tiếp tục phát triển do tầng lớp trung lưu trong khu vực đang mở rộng nhanh chóng. Do đó, chúng tôi quyết định tiếp tục và khởi động lại dự án nhà ga T5", ông nói.

Sân bay Changi đã phục vụ 68,3 triệu hành khách vào năm 2019, trước khi xảy ra đại dịch. Sau khi nới lỏng các yêu cầu kiểm dịch, lưu lượng hành khách đạt 55% mức trước đại dịch vào tháng 7/2022.

Sân bay Changi đã phục vụ 68,3 triệu lượt hành khách vào năm 2019. Ảnh: Changi Airport Group.