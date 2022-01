Singapore: Không khí đón năm mới nhộn nhịp ngập tràn trên những con phố trung tâm

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Singapore, không khí vui tươi và nhộn nhịp đã ngập tràn trên những con phố trung tâm của quốc đảo Sư tử khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang tới gần. Người dân cũng kỳ vọng vào một năm mới vươn lên mạnh mẽ hơn sau hai năm vật lộn với những tác động nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19.

Cửa hàng trên phố đi bộ Pagoda. Ảnh: Lê Dương/TTXVN

Nổi bật trên phố là lễ hội ánh sáng với chủ đề “Usher in a Roaring New Year” kéo dài tới ngày 2/3, bắt đầu từ 19h00 hàng ngày cho tới nửa đêm. Hơn 60 con hổ Bengal khổng lồ bằng đèn lồng đã được dựng lên dọc theo gần 1km trên New Bridge ở khu phố người Hoa.

Hơn 60 con hổ trang trí trên đường New Bridge ở khu phố người Hoa. Ảnh: Lê Dương/TTXVN

Được biết, trọng tâm của lễ hội trang trí năm nay là hình ảnh gia đình 5 con hổ, tượng trưng cho sự đoàn tụ, hòa thuận và thịnh vượng, nằm ở giao lộ giữa phố Cross Street và New Bridge.

Những ánh đèn lấp lánh và đồ trang trí gồm những chiếc quạt tay truyền thống, quả dứa hay câu đối đầy màu sắc... được bố trí dọc các con phố nhắc nhở người dân hãy luôn có tinh thần vui vẻ và tự tin, đoàn kết.

Năm nay, ban tổ chức cũng phối hợp với các đơn vị trưng bày các tác phẩm điêu khắc hổ tại Quảng trường Kreta Ayer nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn hổ. Cây Điều ước tại Chinatown Point Atrium cũng được dựng lên tới ngày 17/2 và du khách có thể quyên góp tối thiểu 2 đôla Singapore cho một tấm thiệp viết những điều ước cho bản thân và những người thân yêu rồi treo trên cây. Tất cả số tiền thu được sẽ chuyển cho quỹ phúc lợi để triển khai chương trình giúp đỡ những người già khó khăn và các gia đình có thu nhập thấp.

Do ảnh hưởng của dịch, chợ Tết Nguyên đán tại khu phố người Hoa sẽ không được tổ chức để giảm tập trung đông người. Tuy nhiên, các quầy hàng Tết truyền thống bán bánh mứt thơm, bánh dứa, thịt khô Bak Kwa..., đồ trang trí và phong bao lì xì tại các con phố Smith, Pagoda, Trengganu và Sago sẽ vẫn mở cửa đến nửa đêm của Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.