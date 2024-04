Singapore dự báo kịch bản xấu về khí hậu Đông Nam Á vào cuối thế kỷ 21

Đầu tháng 1 năm nay, Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Singapore (CCRS) công bố báo cáo mới, được gọi là V3, trong đó dự báo một vài kịch bản khí hậu dựa trên những phát hiện từ nghiên cứu biến đổi khí hậu quốc gia.

Theo CCRS, so với V2 (công bố năm 2015), V3 dựa trên các bộ dữ liệu đã được mở rộng và cập nhật, do đó, báo cáo mới nhất sẽ cung cấp các kịch bản chính xác hơn về tình hình khí hậu Singapore và trong khu vực Đông Nam Á.

Người dân cầm ô đi bộ dưới nắng nóng ở Singapore. (Ảnh: Today)

Thới tiết cực đoan thành bình thường

Theo dự báo của V3, các hiện trượng thời tiết cực đoan sẽ gia tăng vào cuối thế kỷ 21. Các hiện tượng này bao gồm mực nước biển dâng, sự gia tăng trong nhiệt độ trung bình ngày, số ngày nóng trên 35 độ C, nhiệt độ buổi tối và lượng mưa trung bình.

Trong kịch bản xấu nhất, tới năm 2100, Singapore sẽ chỉ còn khoảng 14 ngày có nhiệt độ trung bình dưới 35 độ C.

Tình hình cũng không mấy khả quan trong tương lai gần. Dự báo tới giữa thế kỷ 21, Singapore nhiều khả năng ghi nhận từ 47 - 189 ngày “rất nóng” trong một năm, gấp đôi so với thời điểm hiện tại.

Đến năm 2050, nhiệt độ trung bình mỗi ngày cũng có thể tăng từ 0,6 - 2,2 độ C, phụ thuộc vào việc thế giới có thể cắt giảm phát thải hay tiếp tục đốt nhiều nhiên liệu hoá thạch hơn. Điều này có thể khiến nhiệt độ trung bình trong giai đoạn này giao động ở khoảng 28,5 độ C – 30,1 độ C, tăng từ mức 27,9 độ C hiện tại.