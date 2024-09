Siêu xe Rolls-Royce Ghost va chạm giao thông bị móp cửa

Đang lưu thông trên đường phố Hà Nội, chiếc xe nhãn hiệu Rolls-Royce Ghost đã va chạm với một chiếc xe ôtô con khiến chiếc xe siêu sang bị móp méo, xước cửa sau Ngày 24-9, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao vụ va chạm giao thông cho Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) thụ lý.

Chiếc siêu xe bị móp cửa sau va chạm. Ảnh: Hoàng Tuấn Theo đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày 24-9, tại phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, một chiếc xe siêu sang nhãn hiệu Rolls-Royce Ghost (chưa rõ BKS) đã va chạm với một chiếc xe nhãn hiệu Hyundai Kona BKS 30G-091.xx. Vụ va chạm khiến siêu xe Rolls-Royce Ghost bị móp, xước cửa sau. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 đã cử cán bộ tới hiện trường làm rõ vụ việc. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, song do thiệt hại về tài sản rất lớn nên Đội CSGT đường bộ số 1 đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Hoàn Kiếm thụ lý. Chiếc siêu xe gặp tai nạn có giá lên tới hàng chục tỉ đồng Rolls-Royce là hãng xe hơi sang trọng nổi tiếng của nước Anh. Rolls-Royce Ghost được mệnh danh là "biệt thự di động", mẫu xe thành công nhất trong lịch sử của thương hiệu Rolls-Royce Motor Cars, ra đời lần đầu vào năm 2010. Xe đang ở vòng đời thứ 2, được giới thiệu từ năm 2020. Giá xe Rolls-Royce Ghost tại Việt Nam ở mức vô cùng đắt đỏ với con số khởi điểm gần 30 tỉ đồng.