Siêu xe Porsche 911 40 năm tuổi vẫn có giá bán tới 3 triệu USD

Đây là chiếc Porsche 911 SC/RS cuối cùng từng được chế tạo với mục đích vừa để đua rally nhưng vẫn hợp pháp để sử dụng trên đường phố. Và giá bán của nó cũng không hề rẻ, lên tới 3 triệu USD (74 tỷ đồng). Chiếc Porsche 911 SC/RS Gruppe B sản xuất năm 1984 còn được gọi với cái tên "Evolutionsserie" này đang được rao bán thông qua Broad Arrow Auctions - một công ty chuyên tổ chức mua bán và đấu giá xe cổ. Giá bán của chiếc siêu xe 40 năm tuổi được định giá vào khoảng 3 triệu USD (74 triệu đồng) khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy vậy, mức giá đắt đỏ trên cũng hoàn toàn có cơ sở khi hãng xe Đức chỉ sản xuất đúng 21 chiếc 911 SC/RS (Type 954) trên toàn thế giới (bao gồm cả 1 chiếc trưng bày tại hãng) với mục đích chính là để phục vụ các giải đua. Chiếc xe này được coi là một trong những biến thể mạnh mẽ nhất của dòng Porsche 911 từng rời khỏi nhà máy ở Stuttgart. Porsche 911 SC/RS được sản xuất dành cho giải đua World Rally Group B. Do đó, nó có thân xe của một chiếc 911 Turbo với cửa, chắn bùn và mui xe bằng nhôm. Xe còn được sử dụng các vật liệu nhẹ khác như sợi thuỷ tinh, kính mỏng,... Điều này giúp chiếc xe thể thao chỉ nặng 2.160 pound (980kg), nhẹ hơn khoảng 200kg so với một chiếc Euro SC và nhẹ hơn gần 350kg hơn so với 911 Turbo. Chiếc xe của Porsche sử dụng khối động cơ 3.0L 6 xy-lanh, có khả năng tạo ra công suất 270 mã lực (201 kW). Nhờ trọng lượng nhẹ, xe có thể tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ (96 km/h) chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây. Đáng chú ý, đây chính là chiếc SC/RS cuối cùng được chế tạo trong số 21 chiếc với năm sản xuất 1984. Xe có số khung 021 và được Porsche chuyển từ nhà máy ở Stuttgart (Đức) đến Thụy Sĩ vào tháng 3/1984. Chính chiếc xe được mang ra đấu giá này đã chinh phục giải đua WRC Tour de Course năm 1984 và về đích ở vị trí thứ 14, cao nhất trong số tất cả các xe Porsche tham gia cuộc thi tại đó. Broad Arrow chỉ ra rằng, do nguồn gốc xe đua nhưng vẫn đủ điều kiện hợp pháp trên đường phố của chiếc xe này, nó được xếp vào hạng "tuyệt đỉnh". Trong các dòng xe thể thao của Porsche, chỉ có 904 Carerra GTS và 911 R có được điều kiện kép này. Ngoài ra, của tình trạng chiếc xe được đánh giá là hoàn hảo. Phiên đấu giá sẽ được Broad Arrow Auctions tổ chức vào ngày mai (12/10) tại thành phố Chattanooga (bang Tennessee, Mỹ) và phía đấu giá mong muốn giá bán của chiếc xe độc hiếm này sẽ vượt qua mức kỳ vọng là 3 triệu USD. Theo Carscoops