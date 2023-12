Siêu xe Lamborghini Countach 34 tuổi vỡ nát vẫn được trả giá 1,35 triệu USD

Chiếc siêu xe Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé đời 1989 vừa được đưa ra đấu giá tại sự kiện On the Grid tổ chức ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất- UAE). Nhà đấu giá Bonhams định giá chiếc xe này có thể lên đến 1,5-2 triệu USD. Tuy nhiên, người trả giá cao nhất trong sự kiện này chỉ đưa ra con số 1,35 triệu USD. Số tiền này thấp hơn mức giá kỳ vọng và do đó, chiếc siêu xe này vẫn chưa được chốt bán.

Chiếc Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupé 1989 vốn dĩ có thân phân đặc biệt khi chính là đạo cụ xuất hiện cùng nam tài tử Leonardo DiCaprio trong bộ phim bom tấn “Sói già phố Wall" (The Wolf of Wall Street”) của điện ảnh Mỹ. Bộ phim được công chiếu năm 2013 với 5 đề cử giải Oscar, 2 đề cử Quả cầu vàng, mang về chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho DiCaprio. Phim nói về góc khuất của thị trường chứng khoán Phố Wall những năm 80-90 của Thế kỷ 20, trong đó, nhân vật chính Jordan Belfort, do DiCaprio thủ vai, một "sói già" giỏi về tài chính, một tay chơi sa đọa đã lừa đảo hàng trăm triệu USD của các nhà đầu tư và kết thúc danh vọng trong tù tội.

Trong bộ phim, siêu xe xuất hiện chỉ 3 phút 11 giây nhưng là phân cảnh đặc biệt và khó quên đối với người xem. Nam tài tử Leonardo DiCaprio trong vai nhân vật Jordan Belfort bò lê lết đến chiếc Lamborghini sang trọng, cố gắng mở cửa và vào được trong xe, lái trở về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, gây ra hàng loạt tai nạn, va chạm liên tục với biển báo giao thông, hộp thư và ô tô trên đường khiến chiếc xe bị vỡ nát.