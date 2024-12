Siêu xe Ford Mustang đi đón dâu bị tai nạn ở Quảng Ninh tốn tiền sửa mức nào?

Chiếc Ford Mustang do chú rể cầm lái gây tai nạn khi đi đón cô dâu ở Quảng Ninh sẽ tốn không dưới nửa tỷ để sửa chữa. Vụ tai nạn xảy ra lúc 15 giờ ngày 26/12 tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đang gây xôn xao dư luận khi chiếc xe gây tai nạn là mẫu xe thể thao Ford Mustang. Đặc biệt hơn, chiếc xe đang đi đón dâu và được cầm lái bởi chú rể. Chưa có thiệt hại về người nhưng hình ảnh chiếc xe hư hỏng nặng khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối cho “số phận” của xe. Siêu xe Ford Mustang mất lái đâm vào dải phân cách. Ảnh: CTV Chia sẻ với VietNamNet, anh Nguyễn Đình Sơn (chủ garage Hoàng Lâm Auto) cho biết, dựa trên hình ảnh và video ghi lại, nhiều khả năng chiếc Ford Mustang đã hư hỏng toàn bộ phần đầu xe và một phần khung xe. Nếu động cơ bị ảnh hưởng, ước tính tổng chi phí sửa chữa, thay thế nhiều bộ phận sẽ lên đến gần 1 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tiến Dũng Trong khi đó, theo tìm hiểu của báo VietNamNet, chiếc Ford Mustang đi đón dâu bị tai nạn thuộc đời 2014-2017, đang có giá bán dao động từ 1,2-1,5 tỷ đồng trên thị trường xe cũ. Như vậy, nếu thiệt hại giống dự đoán trên, chi phí sửa chữa của xe gần bằng tiền mua một chiếc xe khác. Ảnh minh họa: Tiến Dũng Tại thời điểm mua mới, một chiếc Ford Mustang có giá lăn bánh gần 4 tỷ đồng với bản thường như chiếc ở Quảng Ninh. Phiên bản hiệu năng cao GT có giá lăn bánh cao hơn khoảng 1 tỷ. Hiện nay, chưa có đại lý phân phối chính hãng mẫu xe này, đại gia Việt chỉ có thể mua thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân. Do đó, số lượng xe Mustang ở nước ta không nhiều. Ảnh minh họa: Tiến Dũng Về thiết kế, Ford Mustang mang dáng vẻ cơ bắp với nhiều đường gân lớn trên thân xe, đi kèm các hốc gió để cải thiện tính khí động học. Phần lớn xe khi về Việt Nam được trang bị bộ mâm 5 chấu đơn nguyên bản, vì vậy nhiều chủ xe đã nâng cấp lên bộ mâm mới để tạo sự khác biệt và tăng vẻ thể thao cho xe. Ảnh minh họa: Tiến Dũng Khoang cabin xe mang cấu hình 2+2 chỗ ngồi, tuy nhiên hàng ghế sau chỉ phù hợp cho trẻ em ngồi hoặc chứa đồ. Bảng điều khiển trung tâm vẫn giữ nhiều nút bấm vật lý, kết hợp với màn hình cảm ứng 8 inch và hệ thống âm thanh 9 loa. Ảnh minh họa: Tiến Dũng Chiếc Ford Mustang bị va chạm ở Quảng Ninh thuộc bản Ecoboost, sử dụng động cơ Ecoboost 4 xy-lanh, dung tích 2.3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Kết hợp với cỗ máy này là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5 giây. Ảnh minh họa: Tiến Dũng Nhiều mẫu siêu xe, xe thể thao hiện nay cũng giống Ford Mustang với hệ dẫn động cầu sau và hiệu năng cao. Để cầm lái những xe này, tài xế cần kiểm soát tốt chiếc xe bởi xe dễ mất độ bám đường, đặc biệt khi tăng ga mạnh rất dễ bị “trượt đuôi” (oversteer). Tình huống này giống với vụ tai nạn của chiếc Ferrari 488 GTB ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Tiến Dũng Hiện nay, do chính sách nhập khẩu xe nguyên chiếc thông qua các đơn vị tư nhân đang siết chặt, Ford Mustang đã không được đưa về từ thị trường Mỹ nhiều như thời điểm cách đây 3-4 năm. Thế hệ mới của mẫu xe này ra mắt từ năm 2022 nhưng đến nay chưa có chiếc xe nào được nhập khẩu về Việt Nam.