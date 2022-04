'Siêu trộm' lấy 2 xe máy đắt tiền trong vòng 30 phút

Ngày 6-4, Công an 2 phường Tân Phước Khánh (TX Tân Uyên) và Thuận Giao (TP Thuận An) tại tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét một đối tượng gây ra 2 vụ trộm xe liên tiếp chỉ trong vòng 30 phút, xảy ra chiều qua 5/4, theo thông tin trên tờ Công an TP. HCM.