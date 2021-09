Siêu thị sẵn sàng để mở cửa trở lại

Central Retail cho hay tại các siêu thị Topsmarket, từ ngày 2/10, triển khai “tuần lễ giới thiệu sản phẩm đến từ Thái lan - Cuộc sống muôn vị”, áp dụng khuyến mãi mua 2 tặng 1 và giảm giá 50% cho mặt hàng thứ 2. Với các siêu thị GO!, Big C, thời gian này, ngoài mua sắm trực tiếp tại siêu thị, người tiêu dùng vẫn có thể “đi chợ tại nhà” qua các kênh mua sắm trực tuyến như hotline 1900880, app GO! & Big C, dịch vụ đặt hàng Big C qua Zalo,…

Các siêu thị cũng cho biết các kênh mua sắm online qua website, ứng dụng, điện thoại của siêu thị cũng hoạt động bình thường trở lại từ ngày 1/10.