Siêu thị kích cầu mua sắm Tết Dương lịch và Nguyên đán 2022

Với hệ thống điểm bán gồm hàng nghìn siêu thị và cửa hàng trên cả nước, Wincommerce - đơn vị quản lý và vận hành chuỗi WinMart và WinMart+, cũng cho hay đã làm việc với các nhà cung ứng lớn ngay từ thời điểm tháng 9 và tháng 10, chốt sản lượng tất cả mặt hàng chủ lực và tăng 50% sản lượng cho thị trường Tết Nhâm Dần 2022.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam cho biết, GO!, Big C để chuẩn bị cho sản lượng thịt lợn có thể cung ứng cao hơn 20%, thịt gà cao hơn 25% so với tết 2021. Toàn hệ thống cũng chuẩn bị đủ các loại rau quả tươi sống có thể phục vụ xuyên suốt trong và sau tết.

Bên cạnh việc đảm bảo được nguồn cung ứng, GO!, Big C cũng tự tin cam kết với khách hàng về giá cả sản phẩm gửi đến tay khách hàng trong dịp tết năm nay, bằng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn khác nhau cho hàng mùa vụ và truyền thống ngày tết như: bánh chưng, bánh tét, đồ chua, lạp xưởng, kẹo, … áp dụng cho cả khách mua tại cửa hàng và mua trực tuyến.