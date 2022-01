Siêu thị điện máy điêu đứng: Lỗ lớn đóng cửa cả loạt, hạ giá tháo hàng Tết

Đại hạ giá cả siêu thị

Đến nay, chỉ cần 20-35 triệu đồng, khách hàng có thể mua được những chiếc tivi cỡ lớn, của các thương hiệu tên tuổi. Chẳng hạn, chiếc Smart Tivi 4k 70 inch của LG có giá niêm yết là 36,4 triệu đồng nay giảm xuống còn 18,4 triệu đồng; Smart Tivi Sharp 4K 70 inch LC giảm mạnh 80% từ 125 triệu đồng xuống còn 24,99 triệu đồng; Tivi màn hình cong Samsung 4k 65 inch giảm 60% xuống còn 15,9 triệu đồng; Smart Tivi 4k 78 inch giảm mạnh 69% xuống 27,9 triệu đồng; Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch có giá niêm yết là 199 triệu đồng, giảm 82% chỉ còn 34,9 triệu đồng...

Nhiều mẫu tủ lạnh dung tích lớn, công nghệ mới cũng giảm giá mạnh. Tủ lạnh 4 cánh Sharp 626 lít giảm 41%, từ 30 triệu đồng xuống còn 17,9 triệu đồng; tủ lạnh LG side by side 613 lít Inverter Linear giảm 25% từ 24,5 triệu đồng xuống còn 18,49 triệu đồng; tủ lạnh LG side by side 626 lít Inverter Linear, giảm 43%, 34,9 triệu đồng xuống còn 19,9 triệu đồng; tủ lạnh side by side 3 cánh Hitachi 584 lít giảm 37%, từ 93,9 triệu đồng về còn 59,9 triệu đồng...

Với máy giặt cũng tương tự. Chỉ cần từ 4-8 triệu đồng đã có thể chọn được sản phẩm ưng ý. Máy giặt Samsung Inverter 8,5 kg, lồng ngang giảm 41%, xuống còn 7,99 triệu đồng; máy giặt Samsung Inverter 8 kg lồng ngang giảm 52% từ 12,49 triệu đồng xuống 5,99 triệu đồng; máy giặt Hitachi 9.5 kg lồng đứng giảm 44% còn 4,99 triệu đồng; máy giặt lồng đứng Toshiba 7 kg giảm 21% còn 3,69 triệu đồng…

Điện máy một năm kinh doanh điêu đứng.

Quý 4/2021, thị trường có khởi sắc hơn, nhưng sức mua vẫn rất thấp và ước tính cả năm ngành hàng này có tăng trưởng âm so với 2020.