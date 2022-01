Siêu phẩm hội họa Việt: Ngưỡng "triệu đô" đã không còn là "chuyện lớn"

Bức "Chiếc bát xanh" của danh họa Lê Phổ (Ảnh: Auction House).

Bức "Chiếc bát xanh" của danh họa Lê Phổ đạt mức giá 2.750.000 đô la Hồng Kông (tương đương 8,1 tỷ đồng). Đây là bức họa được Lê Phổ thực hiện trong năm ông tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương.

Bức "Mona Lisa" của danh họa Mai Trung Thứ (Ảnh: Auction House).

Bức "Mona Lisa" của danh họa Mai Trung Thứ đạt mức giá 5.625.000 đô la Hồng Kông (tương đương 16,7 tỷ đồng). Qua bức họa này có thể hiểu rằng Mai Trung Thứ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho danh họa Leonardo da Vinci.

Bức "Thợ nhuộm" của danh họa Nguyễn Phan Chánh (Ảnh: Auction House).

Bức "Thợ nhuộm" của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) đạt mức giá 4.375.000 đô la Hồng Kông (tương đương 13 tỷ đồng). Bức họa đặc tả cảnh quần áo được đem ra nhuộm lại để chuẩn bị đón Tết.

Tháng 6/2021: Bức "Phong cảnh thuyền buồm" gây bất ngờ

Tác phẩm tranh sơn mài "Phong cảnh thuyền buồm" do danh họa Phạm Hậu thực hiện (Ảnh: Auction House).

Trong phiên đấu giá "Painters from Asia, Major Works" do nhà đấu giá Aguttes (Pháp) tiến hành vào ngày 7/6/2021, tác phẩm tranh sơn mài "Phong cảnh thuyền buồm" do danh họa Phạm Hậu thực hiện hồi năm 1943 đã đạt mức giá cao bất ngờ so với ước đoán của nhà đấu giá, lên tới 833.000 euro (tương đương hơn 21,5 tỷ đồng). Tác phẩm có điểm nhấn là những chi tiết được khắc họa bằng chất liệu vàng và bạc, tranh gồm 4 tấm với tổng kích thước 104 x 197 cm.

Tháng 10/2021: Bức "Phong cảnh Phnôm Pênh" gây sửng sốt

Bức tranh sơn mài "Phong cảnh Phnôm Pênh" do danh họa Lê Quốc Lộc (1918 - 1987) thực hiện hồi năm 1943 (Ảnh: Auction House).

Trong phiên đấu giá "Vietnamese Arts" do nhà đấu giá Asium (Pháp) tiến hành vào ngày 21/10/2021, bức tranh sơn mài "Phong cảnh Phnôm Pênh" do danh họa Lê Quốc Lộc (1918 - 1987) thực hiện hồi năm 1943 đã được đem ra đấu giá. Mức giá trả cho tác phẩm đã vượt xa mức giá dự đoán ban đầu, đạt mức 940.000 euro (tương đương 24,3 tỷ đồng). Tác phẩm gồm 8 tấm với tổng kích thước 199 x 400 cm.

Tháng 11/2021: Đấu giá tranh từng nằm trong bộ sưu tập của cựu hoàng Bảo Đại

Bức tranh sơn mài "Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long" được thực hiện bởi danh họa Phạm Hậu trong khoảng thời gian từ năm 1938 - 1945. Đây là tác phẩm đạt mức giá cao nhất trong cuộc đấu giá "Southeast Asian Modern & Contemporary Art" do nhà đấu giá Bonhams Hồng Kông tổ chức vào ngày 27/11/2021.