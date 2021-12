Siêu nhóm nữ nhà SM có tất cả nhưng lại thiếu gương mặt này?

Những ngày vừa qua, dự án siêu nhóm nữ GOT (Girls On Top) của SM đã trở thành chủ đề nóng thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng. Dự án GOT bao gồm BoA, Taeyeon, Seulgi, Wendy, Hyoyeon, Karina và Winter.

Các nhóm nữ do SM ra mắt vốn dĩ đều có danh tiếng cao, nay lại tụ họp chung về một mối khỏi nói sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Thế nhưng một đội hình chất lượng tưởng chừng chỉ có trong mơ như thế vẫn khiến Knet buồn lòng, đúng là có tất cả nhưng đáng tiếc cũng thiếu mất đi một vài những gương mặt đáng nhớ.