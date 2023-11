Siêu mẫu Ngọc Thúy được chia đôi khối tài sản tranh chấp với đại gia

Theo HĐXX, các khoản tiền ông An gửi cho bà Thúy là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, không có căn cứ xác định tài sản tranh chấp là tài sản riêng của ông An. Các khoản tiền khác nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh có gửi số tiền này cho bị đơn. Do đó, tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn xác định các tài sản tranh chấp là tài sản riêng của ông An.

Về công sức đóng góp khối tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, HĐXX cho rằng Thúy là người trực tiếp thực hiện các giao dịch, có nhiều đóng góp hơn nhưng bà Thúy chỉ yêu cầu chia đôi. Do đó, HĐXX không chấp nhận yêu cầu của ông An về việc chia tài sản chung theo yêu cầu nguyên đơn.

Đối với 4 căn hộ tại đường Pasteur (quận 1), HĐXX giao cho bà Thúy và người này phải thanh toán cho ông An số tiền hơn 18 tỷ đồng (50% giá trị tài sản). Ngược lại, 5 căn hộ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), tòa giao cho nguyên đơn và phải có nghĩa vụ thanh toán bà Thúy số tiền 22,2 tỷ đồng (50% giá trị tài sản).