Siêu mẫu nghi bị bạo hành dã man: "Khi yêu thương kết thúc bằng… nắm đấm"?

Như Dân trí đưa tin, Thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của siêu mẫu Khả Trang về việc bị chồng chưa cưới hành hung dã man và đang tiến hành các biện pháp tố tụng để xử lý theo quy định.

Cụ thể, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận đơn trình báo của siêu mẫu Khả Trang (tên thật là Dương Nguyễn Khả Trang) về việc bị chồng chưa cưới có hành vi bạo lực. Nữ siêu mẫu đã cung cấp một số hình ảnh cũng như yêu cầu cơ quan công an tiến hành giám định thương tích của bản thân mình…

Hình ảnh siêu mẫu Khả Trang tố bị chồng sắp cưới bạo lực, hành hung (Ảnh: ANTĐ).

Trước Khả Trang, showbiz Việt từng ồn ào với nhiều trường hợp bị bạo hành. Giữa năm nay, vụ nữ diễn viên phim truyền hình nổi tiếng bị chồng cũ bất ngờ tấn công, đấm gãy mũi cũng khiến dư luận bức xúc. Hay không hiếm Hoa hậu, người đẹp Việt từng tố cáo bị chồng cũ đánh đập bầm tím thân thể, gây chấn thương nặng nề…