Siêu mẫu Minh Tú cưới bạn trai ngoại quốc vào tháng 4

Minh Tú từng tới thăm gia đình của Chris, gặp gỡ bạn bè và tìm hiểu văn hóa và cảnh đẹp tại nơi anh sinh ra và lớn lên. Cả hai nhiều lần du lịch cùng nhau đến các quốc gia. Ngoài ra, Chris thường xuyên thăm gia đình của Minh Tú ở quận 5.

Theo Vietnamnet