Siêu mẫu Hà Anh xin lỗi vì "chỉ trích" mẹ bé gái bị bạo hành đến tử vong

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh bị cộng đồng mạng phản ứng vì có bài đăng liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong .

Cụ thể, Hà Anh lên án hành động tàn nhẫn của "dì ghẻ" và cha bé gái, song nữ người mẫu cũng sử dụng ngôn từ hoài nghi về mẹ cháu bé cũng như đưa ra giả định, góc nhìn riêng về mẹ của bé V.A.

"Còn người mẹ đến giờ còn chưa lên tiếng, tôi cho rằng phải có uẩn khúc ở đâu đây. Liệu chị có bị người bố đe dọa tính mạng? Hay chị có hề biết được đứa con của mình bị bạo hành hay không cho đến lúc nhận tin dữ từ cháu?

Người ta bảo người mẹ bị "cấm" không được đến gặp con một năm liền. Tôi băn khoăn tòa án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh, mang lại nguy hiểm tính mạng cho đứa bé. Còn không uẩn khúc là gì? Chúng ta cũng nên tìm hiểu để những trường hợp sau này cảnh giác và để tìm ra những giải pháp giúp cho họ", Hà Anh viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Siêu mẫu Hà Anh đã chủ động viết bài để nhận lỗi về mình đối với mẹ bé An vì đã có những bức xúc và hiểu sai về chị (Ảnh: TL).

Bị chỉ trích vì phát ngôn nhạy cảm về vụ bé gái bị bạo hành, tối 2/1/2022, siêu mẫu Hà Anh đã có phản hồi trên trang cá nhân. Cô công khai xin lỗi mẹ bé V.A. sau khi đã tìm hiểu kỹ về vụ việc.