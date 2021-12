Siêu mẫu Gisele Bundchen nhận về "triệu like" vì ra tay cứu sống rùa biển

Your browser does not support the audio element.

Siêu mẫu Gisele Bundchen đã cứu sống một chú rùa biển bị mắc trong lưới đánh cá khi cô đang đi dạo trên bờ biển (Ảnh: New York Post).

Khi đang đi bộ trên bờ biển ở Tampa, bang Florida, Mỹ, siêu mẫu người Brazil - Gisele Bundchen đã bắt gặp một chú rùa biển bị lật ngược khi giạt vào bờ, chú rùa còn bị mắc kẹt trong tấm lưới đánh cá. Gisele Bundchen đã ghi lại quá trình cô giải cứu rùa biển và chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội.