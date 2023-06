Siêu mẫu Bình Minh chia sẻ về con gái 13 tuổi cao 1m74: Duy trì một thói quen từ nhỏ đến lớn, chơi nhiều hơn 4 môn thể thao

Từng là biểu tượng “nam thần” một thời của làng giải trí Việt và thành công ở nhiều vai trò người mẫu - diễn viên - MC, giờ đây Bình Minh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và đặc biệt là có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ ở tuổi 41.

Sau 15 năm hôn nhân, Bình Minh và bà xã Anh Thơ đã có hai cô con gái là An Nhiên sinh năm 2009 và An Như sinh năm 2012. Trên trang cá nhân, vợ chồng cựu siêu mẫu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cũng như hình ảnh trong cuộc sống thường ngày của các con.

Nhiều khán giả nhận xét, An Nhiên giống mẹ nhiều hơn, còn An Như là “bản sao” của bố. Tuy nhiên, cả hai đều được thừa hưởng gen chiều cao của Bình Minh. Hiện tại, An Nhiên 13 tuổi đã cao 1m74 và An Như 11 tuổi cao 1m57.

Là một người bố khá sát sao trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, Bình Minh cho biết, ngoài việc hướng dẫn con sắp xếp thời gian biểu sinh hoạt, thói quen ăn uống, tập luyện thì vợ chồng anh cũng rất quan trọng việc giao tiếp, trao đổi để giúp con phát triển đúng hướng.

Chiều cao của trẻ con được quyết định bởi chế độ dinh dưỡng và luyện tập

An Nhiên và An Như đều có chiều cao vượt trội so với độ tuổi, anh chị có áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào cho các bé không?

Ngay từ lúc nhỏ các bé đã uống nhiều sữa, ăn sữa chua, phô mai, các loại cá và hải sản bên cạnh khẩu phần thịt để có nhiều canxi. Đến lớn các bé vẫn duy trì thói quen này và uống sữa đều đặn mỗi ngày.