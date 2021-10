Siêu mẫu bạn thân của Kylie Jenner sở hữu vòng 1 ngoại cỡ

Your browser does not support the video tag.

Anastasia Karanikolaou trong quảng cáo mới của 'PrettyLittleThing'

Anastasia Karanikolaou sinh năm 1997, nổi tiếng với tình bạn kéo dài 10 năm với hotgirl số một Hollywood Kylie Jenner. Cô sở hữu Instagram có hơn 10 triệu người theo dõi với những shoot hình khoe thân nóng bỏng.