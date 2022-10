Siêu du thuyền của tỷ phú Nga bị trừng phạt xuất hiện bí ẩn ở Hong Kong (Trung Quốc)

Trả lời CNN hôm thứ Sáu, Cơ quan Hàng hải Hong Kong (Trung Quốc) nói rằng họ sẽ “không bình luận về bất kỳ trường hợp tàu nào đi vào” vùng biển của họ. Hong Kong (Trung Quốc) yêu cầu các chủ du thuyền ở nước ngoài phải được chính quyền đặc khu cho phép mới được đi vào, bao gồm việc xuất trình bằng chứng bảo hiểm.

“Chúng tôi lưu ý rằng, một số quốc gia có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với một số địa điểm nhất định trên cơ sở cân nhắc của riêng họ, nhưng chính quyền không thực hiện, cũng như chúng tôi không có thẩm quyền pháp lý để thực hiện các biện pháp trừng phạt đơn phương do các cơ quan tài phán khác áp đặt”, Cơ quan Hàng hải Hong Kong (Trung Quốc) nói. Cơ quan này nói họ chỉ thực thi “các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt”.

Nga và Trung Quốc là hai trong số năm thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có quyền phủ quyết. Nga đã liên tục phủ quyết các nghị quyết liên quan Ukraine mà Hội đồng Bảo an đưa ra trong những tháng gần đây.

“Vé miễn phí” và chi phí “khủng”

MarineTraffic, nhà cung cấp dịch vụ phân tích hàng hải toàn cầu, nói rằng, siêu du thuyền Nord đã đến Hong Kong (Trung Quốc) trong tuần này sau chuyến hải hành kéo dài 7 ngày qua Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.