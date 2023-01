Siêu Cúp Quốc gia 2022: Hà Nội FC đối đầu Hải Phòng

Đội vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2022 được nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng.

Trận đấu Siêu Cúp Quốc gia 2022 giữa Hà Nội và Hải Phòng sẽ diễn ra vào ngày 29.1 tới đây.

Qua 22 kỳ Siêu cúp đã được tổ chức, câu lạc bộ Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương là những đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần đoạt Siêu cúp.

Cho tới nay, đã có 12 đội bóng giành danh hiệu cao quý này là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An, Becamex Bình Dương, Lam Sơn Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, The Vissai Ninh Bình, Than Quảng Ninh và Quảng Nam.