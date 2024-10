Siêu bão Krathon có ảnh hưởng đến Việt Nam?

Dự báo bão Krathon không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta, khả năng bão Krathon sẽ đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 1/10, bão Krathon (bão số 5) đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h. Mắt bão Krathon chiều 1/10 (Ảnh: Windy). Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, bão Krathon không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Theo ông Hưởng, khả năng bão Krathon sẽ đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Ông Hưởng dự báo vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Đông kinh tuyến 116,5E) gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 9-11m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trong tháng 10, khả năng có 2 cơn bão trên Biển Đông Cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 10, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với trung bình các năm. Về bão và áp thấp nhiệt đới, trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền của Việt Nam có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm ở Biển Đông có 2 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,8 cơn). Ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, mưa dông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ. Theo cơ quan khí tượng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, dông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông.