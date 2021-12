Siêu anh hùng "Người nhện" trở lại đầy ấn tượng tại Bắc Mỹ

Với sự ra mắt ấn tượng vào cuối tuần qua của "Spider-Man: No Way Home," giới phân tích đang kỳ vọng đây là sẽ là bộ phim có doanh thu hàng tỷ USD đầu tiên trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Bộ phim siêu anh hùng "Spider-Man: No Way Home" (tạm dịch Người nhện: Không còn nhà) đã trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử Hollywood sau tuần đầu công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ với 253 triệu USD, cao hơn nhiều ước tính ban đầu là khoảng 130-150 triệu USD.

Tom Holland đóng vai Peter Parker trong "Spider-Man: No Way Home" của Marvel. (Nguồn: cnbc.com)

Theo BoxOfficeMojo, trang web chuyên theo dõi doanh thu phòng vé, doanh thu sau 3 ngày đầu ra mắt của "Spider-Man: No Way Home" hiện chỉ đứng sau phần phim "Avengers: Endgame" (Avengers: Hồi kết) công chiếu năm 2019 với 357 triệu USD và "Avengers: Infinity War" (Avengers: Cuộc chiến vô cực) công chiếu năm 2018 với 258 triệu USD.

Tính trên toàn cầu, Exhibitor Relations cho biết "Spider-Man: No Way Home" đã giúp Vũ trụ điện ảnh Marvel và công ty Sony "bỏ túi" gần 600 triệu USD. "Spider-Man: No way home" tiếp nối phần phim trước đó "Spider-Man: Far from home" (Người nhện: Xa nhà) công chiếu năm 2019.

Ở phần phim mới nhất này, người nhện sau khi đánh bại ác nhân Mysterio lại bị hắn ta tiết lộ thân phận. Phim mở ra trong khung cảnh hỗn loạn khi cả thế giới giờ đây đã biết được cậu học sinh trung học Peter Parker (Tom Holland) chính là người đứng sau lớp mặt nạ mạng nhện.