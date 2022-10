Siêu anh hùng Black Adam đánh bại các phim kinh dị dịp Halloween

Theo số liệu từ Box Office Mojo, cuối tuần vừa qua, "Black Adam" thu về 27,7 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ , chiếm 42% toàn thị trường, đồng thời "đè bẹp" các bộ phim kinh dị - vốn được xem là đặc sản tại các rạp chiếu Bắc Mỹ trong mùa Halloween. Con số này giúp tổng doanh thu bom tấn mới nhất của The Rock chạm mốc 111 triệu đô. Kể từ sau Aquaman, không có tác phẩm nào của DCEU vượt mốc 100 triệu đô với tốc độ ấn tượng như Black Adam.

The Rock thổi luồng gió mới vào vũ trụ điện ảnh DC với Black Adam (Nguồn: Warner Bros)

Phòng vé Việt cuối tuần qua cũng chứng kiến sự thống trị của bom tấn mới nhà DC cho dù hàng loạt tác phẩm đáng chú ý khác rục rịch ra rạp như "Confidential Assignment" (tựa Việt: Đặc vụ xuyên quốc gia) với sự góp mặt của tài tử Hyun Bin hay bom tấn kinh dị "Prey for the Devil" (tựa Việt: Mồi quỷ dữ).

"Black Adam" là tác phẩm thứ 11 của vũ trụ điện ảnh DC - thế giới của các siêu anh hùng. Nội dung bộ phim xoay quanh Teth Adam (do Dwayne Johnson hay còn được gọi là "The Rock" đóng) - một nô lệ được các vị thần ban tặng sức mạnh vô song vào thời cổ đại. Ông trở thành chiến thần giúp người dân đất nước Kahndaq tìm lại tự do khi tiêu diệt nhà vua bạo tàn, độc ác.

Mặc dù vậy, Teth Adam bị các thần giam cầm do không kiểm soát được sức mạnh của mình. Sau 5.000 năm bị cầm tù, Teth Adam được nữ giáo sư Adrianna Tomaz giải cứu với mong muốn chiến thần giúp người dân chống lại thế lực ngoại xâm đang đô hộ Kahndaq.

Tuy nhiên, Teth Adam bị Liên minh Công lý Mỹ gồm 4 siêu anh hùng tìm cách tiêu diệt vì cho rằng ông là hiểm họa của thế giới. Sự xuất hiện bất ngờ của quỷ Sabbac hùng mạnh khiến Teth Adam và Liên minh Công lý phải bắt tay nhau chiến đấu chống lại thế lực tà ác… Sau đó, ông đổi tên thành Black Adam.

Giới chuyên gia đánh giá "bom tấn" có kinh phí sản xuất 200 triệu USD (chưa bao gồm chi phí quảng bá) của đạo diễn Jaume Collet-Serra gây sốt bởi tính giải trí vượt xa các đối thủ còn lại, cũng như sự đầu tư về hình ảnh, kỹ xảo và tạo hình. Bên cạnh đó, bộ phim còn thu hút một lượng lớn người xem với màn chào sân của những siêu anh hùng mới mẻ, được dự đoán sẽ mở ra tương lai mới cho kỷ nguyên vũ trụ điện ảnh DC mở rộng (DCEU), trong bối cảnh dòng phim siêu anh hùng đang dần mất sức hút khi các kịch bản na ná nhau, nguồn gốc và lý tưởng của các siêu anh hùng không có nhiều sáng tạo.