Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn, hai 'ông lớn' ngành bia có kết quả trái ngược

Cụ thể, dù doanh thu thuần quý I của Habeco đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ nhưng sau khi khấu trừ chi phí và thuế, Habeco vẫn lỗ sau thuế gần 21 tỷ đồng, so với mức lỗ 3,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính của Habeco cho thấy, trong kỳ vừa qua, khoản chi phí bán hàng đã tăng 13% lên hơn 230 tỷ đồng, trong đó tốn kém nhất là chi phí quảng cáo, khuyến mại, hỗ trợ khi tăng đến 42% lên 105 tỷ đồng.

Cùng với đó, các quy định siết chặt quy định nồng độ cồn ngày càng gắt gao buộc các hãng bia phải "bạo chi" hơn cho việc quảng cáo để gia tăng nhận diện thương hiệu và chiếm lĩnh thị phần.

Tương tự, hai công ty con của Bia Hà Nội là CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD) và CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã THB) lợi nhuận cũng thụt lùi trong quý đầu năm 2024.

Trong đó, HAD đạt tổng doanh thu và doanh thu thuần đi ngang so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp cũng giảm khá mạnh, chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trừ thêm các khoản chi phí khác, lợi nhuận sau thuế của HAD âm hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái mức âm nhẹ hơn nhiều, khoảng 213 triệu đồng.

THB cũng ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan khi tiếp tục lỗ trong quý I/2024. Cụ thể, doanh thu công ty này đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ; lãi sau thuế âm 3 tỷ đồng, giảm mức lỗ so cùng kỳ năm ngoái là âm 7,6 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 3/5, cổ phiếu BHN đạt 38.500 đồng/cp.