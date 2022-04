Sick Enough To Die đúng 'văn mẫu', lâu lâu lại có ca khúc bị tố đạo nhái

Sick Enough To Die là ca khúc huyền thoại Hàn Quốc ra mắt vào năm 2010 của rapper nổi tiếng MC Mong và nữ ca sĩ Mellow.

Sick Enough To Die - MC Mong feat Mellow

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa giọng rap mê hoặc của MC Mong với chất giọng trong trẻo, cuốn hút của Mellow đã tạo nên một bản tình ca đượm buồn được đông đảo khán giả yêu thích tại nhiều quốc gia, trở thành "cơn sốt" liên tục càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc.

Bài hát này cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam, được gọi vui là bản nhạc chuông điện thoại bất hủ của thế hệ 8x, 9x.

Đặc biệt, giai điệu của ca khúc từng "làm mưa làm gió" vẫn không hề bị lỗi thời khi mới gần đây, Sick Enough To Die lại khiến người hâm mộ trên toàn thế giới xao xuyến với phiên bản remix lại của chính chủ cùng nữ ca sĩ JAMIE.

Chính vì giai điệu quá hay mà cứ lâu lâu lại thấy các sản phẩm Vpop bị dính nghi án đạo nhái hay lấy ý tưởng từ bản nhạc bất hủ Hàn Quốc.