Sĩ số 40 - 50 học sinh/lớp: Hà Nội giải bài toán quá tải, thiếu trường thế nào?

Năm học 2022 - 2023, tình trạng quá tải trường lớp cục bộ vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn ở Hà Nội, rõ nhất là một số quận huyện với nhiều chung cư cao tầng như Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông... Những nơi như phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) trở thành "siêu phường" trong nhiều năm nay với dân số trên 80.000, hằng năm khoảng 1.500 - 1.800 trẻ được sinh ra. Hiện phường này chỉ có 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 2 trường THCS nên các trường luôn quá tải.

Học sinh lớp 1 tựu trường. (Ảnh: Hà Cường)

Ông Trần Quý Thái, Phó chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, năm nay toàn bộ quận tăng 3.700 học sinh khối công lập, chưa kể số học sinh đăng ký vào các nhóm trường ngoài công lập cũng quá tải. Đồng thời, toàn quận cũng thiếu khoảng 470 giáo viên.

Tính sơ bộ một trường khoảng 1.700 học sinh và quận cần ít nhất khoảng 3 trường mầm non nữa mới "đủ tải". Nguyên nhân của việc quá tải, theo ông Thái là do các khu đô thị mới được xây dựng nhanh chóng trên địa bàn. Đồng thời qua hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhóm mầm non ngoài công lập phá sản, phải đóng cửa, gây sức ép tuyển sinh lên các trường mầm non công lập trên địa bàn.