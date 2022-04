Showbiz Việt lần đầu chứng kiến fan mang hẳn bắp luộc làm lightstick

Your browser does not support the video tag.

Clip Erik trình diễn "Chạy Về Khóc Với Anh"

Theo đó ngay khi xuống giao lưu với khán giả, có sinh viên đã khoe "lightstick" bắp luộc ngay trước mặt Erik khiến nam ca sĩ không giấu được sự ngỡ ngàng.

Biểu cảm mắt tròn mắt dẹt cùng khuôn miệng như thốt ra chữ "oh my god" cho thấy Erik cũng phải "bật ngửa" vì pha lầy lội của người hâm mộ.



Erik ngỡ ngàng khi fan mang theo hẳn bắp luộc đến chương trình