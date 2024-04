Showbiz 22/4: Công bố dàn 'nam thần, trong 'Anh Trai say 'hi'', 'tranh đấu hoàng gia' giữa HYBE và ADOR

Tuy nhiên, ngay sau đó, bài viết bị khán giả vạch trần. Cụ thể, tài khoản có tick xánh này của nữ ca sĩ vốn do fan quản lý từ rất lâu trước đó. Do đó, dòng trạng thái này cũng không phải do cô đăng tải.

Dẫu vậy, bài viết nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và nhận lại phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ, đặc biệt là fan Trung.

Nam thần "Cõng Anh Mà Chạy" đến Việt Nam

Vào tối ngày 21/4, netizen Việt nháo nhào trước thông tin nam thần Cõng Anh Mà Chạy Byeon Woo Seok đang ở Việt Nam. Cụ thể, "team qua đường" đã chụp được cận cảnh anh chàng đang đi du lịch tại phố biển Nha Trang.