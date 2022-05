Show vé 2 triệu có Binz, Wowy 'ế' khách, người xem đếm trên đầu ngón tay

Your browser does not support the video tag.



Trước khi show diễn bắt đầu, các hàng ghế ở phía dưới sân khấu và vị trí khán đài có đến hàng trăm chỗ trống.



Ngay cả đến khi ca sĩ diễn rồi mà lượng khán giả có mặt vẫn rất thưa thớt.

Trong clip, ngay đến rapper Binz - một trong những nghệ sĩ nhận nhiều sự quan tâm nhất trong show diễn cũng chỉ đến trình diễn những bản hit một cách chóng vánh rồi đi về, không có phần giao lưu khán giả.

Your browser does not support the video tag.

Nam rapper trình diễn những bản hit một cách chóng vánh và không có phần giao lưu khán giả