Show truyền hình gây tranh cãi vì phủ nhận công sức của BTS với HYBE

Đóng góp của nghệ sĩ nên được ghi nhận như thành tựu chung của tập đoàn. Việc MBC chú thích show "Toà nhà mới của HYBE được xây bởi SEVENTEEN" đã mang đến thị phi không đáng có. Trên MXH, các Army đang đẩy trending đòi lại công bằng cho BTS và yêu cầu phía nhà đài đưa ra phương án xử lý.



Sắp tới, SEVENTEEN sẽ ra mắt album đặc biệt "17 Is Right Here" vào ngày 29/4, ồn ào không đáng có khiến fan lo ngại.

Bên cạnh đó, fandom SEVENTEEN cũng phản đối cách quảng bá show ồn ào của Hang Out With Yoo. Sắp tới, SEVENTEEN sẽ ra mắt album đặc biệt 17 Is Right Here vào ngày 29/4. Người hâm mộ lo ngại sự việc ồn ào xảy ra ngay trước thềm comeback của nhóm mang đến hiệu ứng tiêu cực vô lý.

Theo Phụ nữ Việt Nam