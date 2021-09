Show sống còn girlgroup mới của MBC chưa lên sóng đã bị Knet chỉ trích dữ dội: Cả trang phục lẫn độ tuổi của các thí sinh đều 'có vấn đề'

Kể từ khi Mnet cho ra mắt mùa đầu tiên của "Produce 101" vào năm 2016 cho đến nay, Kpop liên tục chứng kiến sự ra đời của các show thực tế sống còn với mục đích tìm kiếm thành viên cho các nhóm nhạc dự án. Chỉ tính riêng trong năm 2021, "LOUD" vừa kết thúc, "Girls Planet 999" đã đi được 2/3 chặng đường, "Extreme Debut: Wild Idol" mới lên sóng, Mnet và HYBE tiếp tục công bố kế hoạch thực hiện "I-LAND" mùa 2,.... Tuy nhiên trong bối cảnh các show sống còn tuyển chọn idol ngày càng nở rộ, nỗi lo của khán giả dường như cũng trở nên to lớn hơn khi có không ít chương trình đã và đang bất chấp tất cả những chuẩn mực phát sóng thông thường để câu kéo sự quan tâm của người xem.

Một trong những trường hợp hiện đang bị lên án rất nặng nề ngay từ trước khi lên sóng chính là "My Teenage Girl" của MBC. Đây là show sống với mục đích tạo ra một nhóm nhạc nữ toàn cầu có thể thống trị bảng xếp hạng Billboard. "My Teenage Girl" được sản xuất bởi Han Dong Chul, người từng làm nên thành công cho nhiều show sống còn nổi tiếng như "Produce 101", "Show Me The Money" và "MIXNINE".

Nhóm những thí sinh lớn tuổi nhất

Các vấn đề xung quanh chương trình bắt đầu từ khi "My Teenage Girl" công bố kế hoạch chia các thí sinh vào từng nhóm. Chương trình được xây dựng format giống như một trường học, nơi các thí sinh sẽ được chia nhóm dựa theo độ tuổi. Sẽ có tổng cộng 4 nhóm từ năm 1 đến năm 4, trong đó năm 1 bao gồm những thí sinh nhỏ tuổi nhất còn năm 4 bao gồm những thí sinh lớn tuổi nhất.

Nhóm những thí sinh nhỏ tuổi nhất