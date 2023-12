Show ở Mỹ Đình bị hủy, fan Việt khóc khi chi 100 triệu đồng đón thần tượng

Đại nhạc hội X-mas Festival in Hanoi được thông báo sẽ diễn ra vào ngày 23-24/12 với sự tham gia của các nghệ sĩ và nhóm nhạc của Việt Nam, Hàn Quốc, trong đó có: Chanyeol, Chen, Xiumin (EXO), TRI.BE, Super Junior D&E, Nick Khun và Jun.K (2PM), Infinite, Highlight, The Wind, Mamamoo, Tóc Tiên, Chi Pu, Tăng Duy Tân, Đức Phúc... Khi chỉ còn 3 ngày, Infinite - nhóm nhạc Hàn được mong chờ - bất ngờ thông báo không tham gia sự kiện. Lý do là vì ban tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng, không rõ ràng về việc cấp phép biểu diễn tại địa phương. Tiếp sau Infinite là hàng loạt nghệ sĩ khác từng được ban tổ chức giới thiệu sẽ góp mặt tại đại nhạc hội như MC Vĩnh Phú, Tăng Duy Tân, Highlight, The Wind, Tóc Tiên... thông báo không tham gia biểu diễn. Trong thông báo của các nghệ sĩ khi nói về lý do hủy đêm nhạc X-mas Festival in Hanoi, điểm chung đều liên quan đến ban tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng.