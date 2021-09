Show 'I-LAND' mùa 2 của HYBE và Mnet vừa tung teaser đầu tiên đã dính phốt 'đạo nhái' nhóm nhạc nhà YG

Mnet và HYBE sử dụng câu slogan 'FIND YOUR I'...

...Khiến fan TREASURE vô cùng tức giận vì đó là một phần thương hiệu của nhóm.

Bên cạnh đó, cụm từ 'Find Your...' là format tên của nhiều chương trình hoặc vật phẩm liên quan đến TREASURE, ví dụ như show 'Find Your Korea', quảng cáo 'Find Your Skin', hay chuỗi nhân vật 'Find Your TRUZ' của TREASURE và hơn thế nữa.

Cụm 'FIND YOUR...' gắn liền với nhiều hoạt động của TREASURE từ khi mới debut