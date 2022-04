Show Hương Giang trao thưởng hơn 3 tỷ vẫn bị chê vô lý

Cũng trong bán kết, BTC cuộc thi The Next Gentleman chính thức công bố giải thưởng cho top 3 chung cuộc, với tổng giá trị lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Tối 1/4, bán kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ đã chính thức lên sóng. Sau vòng thi tài năng căng thẳng, ban giám khảo đã chọn ra 7 thí sinh đi tiếp vào chung kết.

Cụ thể, quán quân sẽ nhận được 400 triệu đồng tiền mặt, một hợp đồng làm việc 1 tỷ đồng và những voucher khác nhau.

Á quân 1 nhận 150 triệu đồng tiền mặt cùng một số voucher từ các thương hiệu. Cùng với đó, Á quân 1 sẽ được trao danh hiệu Man Of The Year Vietnam 2022, đại diện Việt Nam thi Man Of The Year tại Philippines.

Á quân 2 nhận 100 triệu đồng tiền mặt cùng một số voucher từ các thương hiệu. Cùng với đó, Á quân 2 sẽ được trao danh hiệu Mister Grand Vietnam 2022, đại diện Việt Nam thi Mister Grand International.

BTC cũng chơi lớn khi tuyên bố: "Á quân 1 và Á quân 2 sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí khi đi thi quốc tế".