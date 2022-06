Show hẹn hò liên tục bị chỉ trích vì quá phản cảm

To Hot to Handle được giới thiệu với thông điệp: “Hãy từ bỏ sự thỏa mãn cá nhân của bạn vì lợi ích nhóm”. Tuy nhiên, tờ Slate nhận định chương trình không thành công trong việc xây dựng nội dung.

Eden, Descendants of Instinct được chiếu trên kênh IHQ và nền tảng OTT từ ngày 14/6. Đây là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle. Too Hot to Handle là chương trình hẹn hò thực tế của Mỹ. Chương trình nổi tiếng ngay khi ra mắt. Ê-kíp sắp xếp 5 chàng trai và 5 cô gái sống cùng nhau ở một ngôi nhà trên đảo trong khoảng một tháng. Tất cả bị cấm hôn, quan hệ tình dục… Những người vi phạm và phá vỡ quy tắc khiến giải thưởng chung bị trừ.

Dàn thí sinh nữ trong chương trình.



“Có tiền đề hấp dẫn không thể cưỡng lại, nhưng Too Hot to Handle không biết nó muốn trở thành chương trình gì. Chương trình gặp khó khăn vì thiếu định hướng. Too Hot to Handle giống nghiên cứu khoa học về việc liệu tình dục hay tiền bạc quan trọng và tạo nên động lực mạnh mẽ hơn. Hay đó chỉ là một buổi nghỉ dưỡng thú vị với dàn thí sinh? Mục đích đã nêu của chương trình là giúp các thí sinh phát triển nhưng Too Hot to Handle khiến khán giả chờ đợi quá lâu để thấy được điều đó”, tờ Slate viết.

Là phiên bản Hàn Quốc của Too Hot to Handle, Eden, Descendants of Instinct cũng đưa 8 thí sinh gồm 4 nam và 4 nữ tới ở chung trong một ngôi nhà. Tương tự Too Hot to Handle, các thí sinh nữ trong chương trình xuất hiện với trang phục bikini. Đây là điều hiếm gặp trong các chương trình hẹn hò Hàn Quốc. Do đó, Eden, Descendants of Instinct dấy lên tranh cãi ngay tập đầu lên sóng.

Bị vấy bẩn bởi những tranh cãi

Theo Newsis, Eden, Descendants of Instinct được gán nhãn 15+, tức không phù hợp với khán giả dưới 15 tuổi. Tuy nhiên, Newsis nhận định bối cảnh và nội dung của chương trình đã vượt quá giới hạn.

“Chương trình hẹn hò mới Eden, Descendants of Instinct đang gây tranh cãi mỗi ngày. Những ồn ào liên quan đến chương trình đang tiếp tục. Eden, Descendants of Instinct dị thường ngay từ tập đầu tiên được phát sóng vào ngày 14/6”, tờ Newsis viết.

Trong khi đó, Sports TV News nhận định Eden, Descendants of Instinct có những thiết lập không hợp lý, làm kích động tranh cãi nhiều hơn là tăng thêm phần thú vị cho chương trình.